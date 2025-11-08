Más Información

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

Juan Gabriel y su poder de congregar masas y sentimientos en el Zócalo: Madero suena a sus clásicos y estallan las porras en la plaza

NFL: Donald Trump quiere que el nuevo estadio de los Commanders de Washington lleve su nombre

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

León, Gto.- Un joven fue por el asesinato de su madre, una conocida maestra de secundaria, registrado la noche del 30 de octubre de 2025 en la , del municipio de León.

El imputado de nombre Lázaro Alan Emmanuel presuntamente la estranguló entre las 10:00 y 11:00 de la noche; antes, la golpeó y amenazó de muerte, informó la .

La maestra Rosalinda, de 63 años, estaba sola con Lázaro en el interior de su domicilio, quien tras agredirla se encerró en la casa y se negó a permitir el acceso de sus hermanas.

La madrugada del 31 de agosto, dos familiares de la maestra se presentaron en el inmueble, ubicado en la calle Santa Fabiola, en compañía de policías municipales, quienes forzaron la chapa para ingresar.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios llevó a cabo el procesamiento del lugar y, mediante una serie de diligencias y peritajes, logró establecer la mecánica de los hechos, incorporando a la carpeta de investigación pruebas científicas y testimoniales que fortalecieron la teoría del caso.

Un juez penal resolvió vincular a proceso penal al imputado, por el delito de feminicidio y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo al Código Penal del estado, Lázaro Alan Emmanuel podría compurgar una pena de 35 a 60 de prisión, de acreditarse su culpabilidad.

dmrr

