Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que realiza las investigaciones correspondientes tras un ataque contra personal de la institución ocurrida la madrugada de este sábado en el municipio de Zamora, en el que resultó abatido un presunto agresor.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la calle Manuel Doblado, en la colonia Nueva España, hasta donde acudió personal ministerial para cumplir una orden de cateo.

Al arribar al lugar y disponerse a efectuar la diligencia, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego desde el interior del domicilio. El ataque fue repelido, y en el intercambio resultó muerto uno de los presuntos agresores.

En el sitio fue asegurada un arma de fuego y varios envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina, los cuales quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis.

Tras concluir las diligencias periciales, el cuerpo del agresor, aún sin identificar, fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley y se continuará con los actos de investigación para esclarecer lo sucedido.

