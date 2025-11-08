Más Información

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

FOTOS: Así se ve el Zócalo de la CDMX horas antes del homenaje a Juan Gabriel

NFL: Donald Trump quiere que el nuevo estadio de los Commanders de Washington lleve su nombre

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de (FGE) informó que realiza las investigaciones correspondientes tras un contra personal de la institución ocurrida la madrugada de este sábado en el municipio de Zamora, en el que resultó abatido un presunto agresor.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la calle Manuel Doblado, en la , hasta donde acudió personal ministerial para cumplir una orden de cateo.

Al arribar al lugar y disponerse a efectuar la diligencia, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego desde el interior del domicilio. El ataque fue repelido, y en el intercambio resultó muerto uno de los presuntos agresores.

En el sitio fue asegurada un arma de fuego y varios envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina, los cuales quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis.

Tras concluir las diligencias periciales, el cuerpo del agresor, aún sin identificar, fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley y se continuará con los actos de investigación para esclarecer lo sucedido.

