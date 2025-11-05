TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas vinculó a proceso a José “R”, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de fauna silvestre. El sujeto transportaba tres mil 445 tortugas pequeñas pavo real.

José “R” fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en un tramo de la carretera de cuota San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez, cuando viajaba como como pasajero en un autobús.

En la revisión al compartimiento para equipaje se hallaron dos cajas de cartón con tres mil 445 tortugas pequeñas pavo real o hicoteas de la especie trachemys venusta.

Lee también Hallan sin vida a un hombre dentro de pozo en municipio de Yucatán; había sido reportado como desaparecido

Los ejemplares pertenecían al imputado, quien no contaba con el permiso o autorización de las autoridades correspondientes.

Una vez integrada la carpeta de investigación, el ministerio público federal turnó el caso al juez de la causa, de quien obtuvo la vinculación a proceso contra José “R”.

Le impuso la medida cautelar de firma periódica por cada 15 días y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR afirmó que con esas acciones ratifica su compromiso institucional con la investigación y persecución de los delitos en materia federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

awq¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr