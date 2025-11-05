Hunucmá, Yucatán.- Un trágico hallazgo se realizó en este municipio, luego de que fuera encontrado sin vida José Luis Ángel V.P., de 52 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo.

Luego de que fuera encontrado sin vida José Luis Ángel V.P., de 52 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 2 de noviembre.

El cuerpo fue localizado dentro de un pozo sin brocal, de aproximadamente cuatro metros de profundidad, ubicado en la calle 36 con 31 de Hunucmá.

De acuerdo con testigos, una de sus hermanas fue quien realizó el descubrimiento mientras lo buscaba en la zona.

Lee también Waldo’s asegura que cubrió gastos funerarios de víctimas de incendio en Hermosillo y el traslado médico aéreo a EU de una persona herida

Vecinos relataron que el hoy occiso solía reunirse con otras personas en un terreno baldío cercano para ingerir bebidas alcohólicas, precisamente donde se encuentra el pozo. Al asomarse al interior, los familiares confirmaron con dolor que se trataba de José Luis.

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo las maniobras para recuperar el cuerpo, mientras agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron el área para facilitar las diligencias del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargado del levantamiento y las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se trató de un accidente u otras líneas de investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr