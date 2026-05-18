Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Sonora, obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la biodiversidad y uso de documento falso, luego de ser detenido con aproximadamente 22 toneladas de carbón vegetal de mezquite.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de Juan “N” en las inmediaciones de la carretera local que conduce al poblado Luis B. Sánchez, en el municipio de San Luis Río Colorado.

Vinculan a proceso a hombre por transportar 22 toneladas de carbón vegetal en Sonora; aseguran documento falso. Foto: Especial.

El imputado viajaba a bordo de un tractocamión procedente de Hermosillo con destino a Tijuana, cuando las autoridades efectuaron una inspección a la unidad.

Durante la revisión, los agentes localizaron cerca de 22 toneladas de carbón vegetal derivado de mezquite.

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Según informó la autoridad federal, el conductor no pudo acreditar la legal posesión ni el transporte del recurso forestal maderable, por lo que fue detenido en el lugar.

Además del cargamento, las autoridades aseguraron el tractocamión y una tarjeta de circulación presuntamente falsa, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Vinculan a proceso a hombre por transportar 22 toneladas de carbón vegetal en Sonora; aseguran documento falso. Foto: Especial.

La FGR informó que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California, calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso en los términos solicitados por la representación federal.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva justificada al imputado y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

dmrr