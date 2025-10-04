Más Información

Cuernavaca, Mor.- La (FECC) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Moisés “N”, ex funcionario de la , por su probable participación en los delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio ilícito del servicio público y contra la administración y procuración de justicia.

De los hechos, se conoció que Moisés “N” fungió como director general de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Contraloría durante la administración 2018-2024, en donde recibió una queja contra el excomisionado de la entonces Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), Jesús Alberto Capella, en la administración 2012-2018.

De acuerdo a la indagatoria, hay indicios en el sentido de que se pagaron cursos de capacitación en la extinta CES que no se llevaron a cabo.

Este señalamiento fue realizado durante la gestión del excomisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, pero nunca se judicializó

Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, un juez de control especializado evaluó los datos de prueba y determinó vincular a proceso al ex servidor público y le impuso firma periódica y no salir del estado como medidas cautelares.

Además, fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

