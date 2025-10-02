Cuernavaca, Mor.- Esta noche la calle Carlos Cuauglia, en el centro de Cuernavaca, fue escenario de una emboscada contra dos hombres, uno identificado como Alejandro Franco Cruz, “El Ave”, brazo fuerte de “El Santos de la Estación” y operador cercano de “El Negro Valdovinos”, ambos vinculados por la Secretaría de Seguridad Pública al cártel de la Familia Michoacana.

Los primeros reportes indican que el ataque armado fue perpetrado sobre la calle Carlos Cuauglia, Centro de Cuernavaca, por cuya vía viajaban las ahora víctimas a bordo de un auto Jetta negro.

Fuerzas policiales y castrenses desplegaron un operativo en busca de los responsables.

En Cuernavaca los carteles de “Los Maya”, una célula con origen en el cártel de Los Beltrán Leyva, y La Familia Michoacana se disputan la capital del estado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, aseguró que el primer año de esta administración lograron reducir de 14 a siete el número de grupos delictivos, mediante la colaboración con fuerzas castrenses y el gobierno federal.

El secretario reconoció pendientes en materia de seguridad, pero dijo que eran al menos 10 años de abandono y eso no se va a mejorar en un año.

