Tlalnepantla, Méx.- Familiares de Dashia Rocío “N”, estudiante de Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos en la Universidad del Valle de México (UVM), denunciaron que la acusación contra la joven de 19 años por el presunto delito de extorsión fue supuestamente fabricada por su padre biológico, quien tiene negocios en seguridad privada.

Marisol, madre de Dashia hizo un llamado a la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para que exista justicia en este caso, se actúe con el debido proceso de lo contrario cerrarán arterías vehiculares importantes.

“Seguiré luchando por mi hija, que todo México se dé cuenta de esta carpeta fabricada por el padre biológico de mi hija para poder silenciarla por la agresión sexual que cometió contra ella. No puede quedarse impune. Temo por la seguridad de mi hija, por la mía, la de mi madre y la de mis hermanos”, comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también Reinauguran el Parque Ojo de Agua en la Álvaro Obregón; restauraron vegetación, espacios y cauce del río

El pasado 4 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer la vinculación a proceso de la joven, a quien señalaron de presuntos vínculos con una estructura criminal con orígenes en Jalisco, “lo cual es falso”, señaló Marisol.

La joven, informó la madre, acaba de entrar a la Universidad, “terminó la prepa y es muy trabajadora, siempre ha luchado por sus cosas, es una niña de casa”.

Marisol informó que Dashia dejó de tener comunicación con su padre biológico el 3 de septiembre, debido a que un día anterior, el 2 de septiembre le hizo presuntos tocamientos indebidos en su cuerpo, mientras ella dormía, “después de ese día mi hija me dijo que ya no quería ver a su papá, me contó y la acompañe a interponer una denuncia, pero por el miedo de que él pudiera atentar contra nuestras vidas ya no quiso hacer la denuncia”, narró.

Lee también Alcaldesa de Ecatepec presenta su su Primer Informe de Gobierno; destaca realización de mil obras

Según datos hechos públicos por la Fiscalía mexiquense, la presunta extorsión por la que acusaron a Dashia ocurrió a finales de septiembre. Supuestamente, en compañía de dos hombres, le exigieron dinero a un comerciante de la colonia San Rafael, Tlalnepantla, para dejarlo trabajar.

Posteriormente, la víctima recibió un mensaje por escrito donde le reiteraban que debería de hacerle el pago mensual a la cuenta indicada y enviar dicho comprobante a un número de WhatsApp, el comerciante accedió a realizar el pago en la cuenta verificando que el nombre de la titular era el de Dashia.

“Esa cuenta donde presuntamente hicieron el depósito es una cuenta que su padre biológico le hizo abrir para depositarle su colegiatura y para sus gastos mensuales”, informó la madre de Dashia.

Lee también Magdalena Contreras firma convenio con CMIC; buscan fortalecer supervisión y transparencia en obra pública

Marisol dio a conocer que tras la supuesta agresión sexual del padre biológico a su hija, éste la contactó para decirle que le iba a dar el automóvil que le había prometido anteriormente, y le pidió acudir a una agencia de autos el 26 de noviembre a las 12:00 horas en Lomas Verdes, Naucalpan. En este lugar Dashia Rocío fue detenida en presencia de su abuela y posteriormente ingresada al Penal de Barrientos en Tlalnepantla.

Tras ser presentada a la autoridad judicial, un juez la vinculó a proceso debido a que supuestamente “se cuenta con el papel donde venía su número de cuenta y había sido aventado en una piedra al comerciante, esa supuesta prueba presentada por el Ministerio Público bastó para que el juez no la dejara llevar el proceso en libertad”, dijo la madre.

El juez determinó la vinculación a proceso de Dashia con los datos aportados por la Fiscalía por el delito de extorsión, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En febrero del 2023, el Congreso del Estado de México aprobó sanciones de seis a 10 años de prisión en contra de quienes cometen extorsión a comerciantes. La pena será de hasta 15 años de cárcel si las o los responsables se ostentan como miembros de algún grupo delictivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov