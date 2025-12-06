Cuautitlán Izcalli, Méx.— La investigación sobre el caso de Jeshua Cisneros Lechuga, desaparecido hace 24 días, está detenida, afirmó su madre Karla Lechuga durante una manifestación sobre la avenida Jorge Jiménez Cantú.

Durante el bloqueo entregaron volantes con información de Jeshua, quien fue visto por última vez el 11 de noviembre pasado en el fraccionamiento Jardines de la Hacienda, tras un seguimiento en cámaras de seguridad, que lo captaron en la lateral de la carretera México-Querétaro.

Karla Lechuga explicó al exterior del Parque de las Esculturas, donde se llevó a cabo la sesión solemne de Cabildo para la presentación del Primer Informe de Gobierno Municipal, que hay tres cámaras que podrían haber ayudado a conocer más sobre la ruta que siguió Jeshua, sin embargo no funcionan y esto detiene la investigación.

En ese sitio, el padre de Jeshua fue rociado con gas pimienta por un oficial municipal para impedir que brincara la reja e ingresara al recinto. Mientras que otras dos personas que participaban en la manifestación sí lograron entrar para gritar consignas contra la falta de avances en la investigación sobre el paradero del joven.

“Por el tema de las cámaras la investigación se ha detenido, sigue parada hasta cierto punto”, dijo Karla Lechuga, además de explicar que fue una cámara de seguridad de una agencia automotriz la que captó por última vez a Jeshua y, al llegar a un verificentro se pierde el rastro.

La última vez que Jeshua fue visto fue el 11 de noviembre pasado, y fue hasta el 15 cuando se activó la alerta en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem).

La noche del jueves, en un programa que transmite en vivo en sus redes sociales, el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, aseguró que seguirán colaborando en la búsqueda de Jeshua con todos los medios a su alcance.

Mencionó que solicitaron colaboración a las empresas que se ubican en la ruta donde fue visto por última vez el joven, y agregó que el padre del joven ya tuvo acceso a las cámaras del C4 municipal y que la fiscalía mexiquense es la facultada para requerir las grabaciones.