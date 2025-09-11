El Trolebús elevado opera de manera normal de Constitución de 1917 hasta Santa Marta tras concluir la revisión al viaducto. No hay daño estructural.

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que “concluyó la revisión del viaducto elevado por lo que reanudamos desde este momento el servicio en la Terminal Santa Marta de la línea 10”.

“La línea opera en su totalidad de Constitución de 1917 a Santa Marta”.

Peritaje en estación Santa Marta del trolebús elevado tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa (11/09/2025). Foto: Especial

Lee también Con comida e insumos, mexicanos muestran su solidaridad a afectados por explosión en el puente de la Concordia

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, indicó que concluyó “satisfactoriamente el peritaje del viaducto elevado y se descartó algún posible daño estructural”.

El viaducto elevado del tramo de la estación Santa Marta se encuentra en zona cercana donde se registró la explosión de una pipa de gas LP ayer miércoles, por lo que autoridades procedieron a su revisión.

Momentos de pánico en inmediaciones de estación Santa Martha. Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr