El opera de manera normal de Constitución de 1917 hasta tras concluir la revisión al viaducto.

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que “concluyó la revisión del viaducto elevado por lo que reanudamos desde este momento el servicio en la de la línea 10”.

“La línea opera en su totalidad de Constitución de 1917 a Santa Marta”.

Peritaje en estación Santa Marta del trolebús elevado tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa (11/09/2025). Foto: Especial
Peritaje en estación Santa Marta del trolebús elevado tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa (11/09/2025). Foto: Especial

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, indicó que concluyó “satisfactoriamente el peritaje del viaducto elevado y se descartó algún posible daño estructural”.

El viaducto elevado del tramo de la estación Santa Marta se encuentra en zona cercana donde se registró la explosión de unaayer miércoles, por lo que autoridades procedieron a su revisión.

Momentos de pánico en inmediaciones de estación Santa Martha. Foto: Captura de pantalla
Momentos de pánico en inmediaciones de estación Santa Martha. Foto: Captura de pantalla
