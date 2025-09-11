Más Información
El Trolebús elevado opera de manera normal de Constitución de 1917 hasta Santa Marta tras concluir la revisión al viaducto. No hay daño estructural.
El Servicio de Transportes Eléctricos informó que “concluyó la revisión del viaducto elevado por lo que reanudamos desde este momento el servicio en la Terminal Santa Marta de la línea 10”.
“La línea opera en su totalidad de Constitución de 1917 a Santa Marta”.
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, indicó que concluyó “satisfactoriamente el peritaje del viaducto elevado y se descartó algún posible daño estructural”.
El viaducto elevado del tramo de la estación Santa Marta se encuentra en zona cercana donde se registró la explosión de una pipa de gas LP ayer miércoles, por lo que autoridades procedieron a su revisión.
