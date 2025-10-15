Más Información

Cae presunto segundo implicado en asesinato del abogado David Cohen

Cae presunto segundo implicado en asesinato del abogado David Cohen

Sheinbaum recorre zonas afectadas en San Luis Potosí; se reunirá con el gobernador Gallardo

Sheinbaum recorre zonas afectadas en San Luis Potosí; se reunirá con el gobernador Gallardo

Trump autoriza a CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, reporta New York Times

Trump autoriza a CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, reporta New York Times

Canciller sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan seguridad fronteriza

Canciller sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan seguridad fronteriza

Guillermo del Toro estrena "Frankenstein" en cines de México: lista completa de salas y fechas

Guillermo del Toro estrena "Frankenstein" en cines de México: lista completa de salas y fechas

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX; es el segundo día consecutivo

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX; es el segundo día consecutivo

Pachuca.– En , desde el pasado domingo a la fecha, se han desde las zonas afectadas por las lluvias. Entre ellos se encuentran menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Este día se informó que fueron evacuados algunos pacientes, de los cuales cinco son adultos y cinco menores, incluido un bebé de 11 meses, originario de la comunidad de Xalacahuantla en el municipio de .

Entre los trasladados se encuentran menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Foto: Especial.
Entre los trasladados se encuentran menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Foto: Especial.

De igual manera, se dio a conocer que entre el 12 y el 15 de octubre, con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la iniciativa privada, se han realizado operaciones para trasladar a personas que quedaron varadas en distintas comunidades afectadas por las lluvias.

Lee también:

Los beneficiarios provienen de Tianguistengo, San Bartolo Tutotepec, Huehuetla y Tepehuacán de Guerrero.

Asimismo, se reportaron 107 traslados terrestres. Foto: Especial.
Asimismo, se reportaron 107 traslados terrestres. Foto: Especial.

Asimismo, se reportaron 107 traslados terrestres, en los que se ha brindado atención a 25 menores de edad, 17 adultos mayores y cinco mujeres embarazadas.

Hasta el momento, algunos pacientes se encuentran estables, mientras que otros ya fueron dados de alta y permanecen en refugios temporales ubicados en Pachuca.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses