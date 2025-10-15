Culiacán.- Los cuerpos de auxilio evacuaron a pacientes y personal médico del área de hemodiálisis del Hospital Pediátrico de Sinaloa, a raíz del reporte de un accidente en el que se derramo ácido, sin que se reportaran personas lesionadas por el incidente.

Las autoridades dieron a conocer que por accidente se presentó un derrame de una sustancia que contiene peróxido de hidrogeno y ácido peracético, por lo que cerca de 60 personas, entre pacientes, enfermeras, personal médico y administrativos, fueron desalojados para que elementos de Protecciòn Civil limpiaran la zona.

Una llamada a las líneas de emergencia se captó un reporte de personas lesionadas por un derrame de una sustancia química en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, ubicado en el segundo cuadro de la capital del estado, por lo que los cuerpos de seguridad y de auxilio desplegaron un fuerte operativo.

El personal y pacientes evacuados fueron colocados en otra de las áreas del nosocomio a fin de evitar intoxicaciones, mientras el personal especializado eliminaba la sustancia que se vertió, en tanto los cuerpos de seguridad tendieron un cordón de seguridad en torno al hospital.

Los datos preliminares emitidos fueron en el sentido que el incidente fue controlado, sin que el derrame en el área de hemodiálisis representara un peligro para el resto de los pacientes y del personal del hospital.

