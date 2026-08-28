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Pachuca, Hgo. - Por sobrepoblación y deterioro de las instalaciones, un total de 174 reos que se encontraban privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala, Hidalgo, fueron trasladados al penal de Tula, mediante un fuerte operativo policiaco realizado la noche de ayer.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la sobrepoblación que se registraba en ese centro penitenciario obligó al traslado. En el lugar había 191 internos, pese a que su capacidad era únicamente para 70 personas, por lo que existía una sobrepoblación de 121 reclusos.
De esta manera, se informó que un total de 174 internos varones tuvieron que ser trasladados al nuevo módulo de dormitorios ubicado en el Centro de Reinserción Social de Tula. Sin embargo, la sobrepoblación no fue el único motivo del operativo.
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Se explicó que los dormitorios del penal de Mixquiahuala presentaban filtraciones de agua, por lo que Protección Civil recomendó reforzar y remodelar los techos. En el lugar permanecerán 17 personas privadas de la libertad, mientras que el resto fue trasladado mediante un operativo interinstitucional realizado la noche de ayer.
Sobre este tema, el gobernador Julio Menchaca Salazar señaló que se analiza la construcción de un nuevo centro de reinserción en un punto estratégico de la entidad, ante la sobrepoblación que registran algunos penales.
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Señaló que ya se cuenta con un proyecto para este nuevo centro penitenciario y que se analiza la ubicación más adecuada, en la que se busca garantizar infraestructura, seguridad y cercanía para las familias de las personas recluidas.
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JACL/cr
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