Etchojoa, Sonora.- En un patrullaje terrestre, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, aseguraron 200 kilos de en la comunidad de Bacame, municipio de Etchojoa.

Los militares detectaron un vehículo cuyo conductor al ver al personal de seguridad evadió un punto de revisión emprendiendo huida con dirección al municipio de Navojoa.

En el momento, se inició una persecución y la unidad fue interceptada en la calle 32 del municipio de Etchojoa, Sonora, la cual al ser inspeccionada se detectó que la camioneta contaba con doble fondo en la superficie de la cajuela.

La droga era transportada en un vehículo con un compartimiento oculto (13/11/2025). Foto: Especial
El compartimiento oculto contenía 140 bolsas de plástico y sustancia a granel con características de metanfetamina dando un peso aproximado de 197 kilogramos, así comprar material bélico.

El detenido, vehículo e indicios fueron trasladados a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) de Navojoa para la integración de la carpeta correspondiente.

Bolsas de droga aseguradas (13/11/2025). Foto: Especial
