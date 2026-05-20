Apaseo el Grande, Gto.- Hartos de robos, moches y compañeros muertos, transportistas bloquearon la carretera Celaya-Apaseo el Grande, para exigir a las autoridades que cuiden las carreteras. “¡Ya Basta!”, expusieron en lonas que penden de los camiones.

Atravesaron sus unidades en la vía federal, en el municipio de Apaseo el Grande, en busca de respuesta del Gobierno ante los hechos delictivos que golpean al gremio.

En lonas con el logotipo de la CONATRAM (Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos), piden seguridad en las carreteras federales de Guanajuato, así como de otras zonas del país, y que la Guardia Nacional haga su trabajo.

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La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado emitió una “alerta vial” por la “manifestación pacífica con cierre total de ambos sentidos sobre la carretera federal Apaseo el Grande–Celaya, a la altura de Tenango el Nuevo.

A causa del bloqueo, cientos de vehículos se encuentran varados.

En la protesta, que comenzó pasadas las 13:40 horas de hoy, pidieron al Gobierno que se ponga freno a la extorsión por parte de los mismos servidores públicos y a la violencia criminal que ha costado la vida a muchos transportistas: “¡Ya basta al robo de camiones!”, “¡Ya basta a la muerte de operadores, al robo y extorsión de la autoridad!”.

“Guardia Nacional, dejen de extorsionar y empiecen a proteger”, plasmaron en mantas.

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En una lona escribieron un mensaje a la presidenta de México en la que piden su atención: “Claudia voltea a ver al transporte. No nos dejes solos, nos están matando”.

El Gobierno Municipal de Apaseo el Grande alertó sobre el bloqueo carretero a través de sus redes sociales, en las que exhortó a los automovilistas a “evitar la zona si no es estrictamente necesario”, “tomar rutas alternas para llegar a sus destinos” y “planificar sus tiempos de traslado y manejar con precaución”.

Se espera que líderes del gremio sostengan una reunión con funcionarios estatales y federales a quienes entregarán un pliego petitorio en el que sustentan la demanda de condiciones efectivas de seguridad en las vías que recorren y combate a la corrupción. Dijeron estar cansados y dolidos por los asaltos y asesinatos de los operadores del transporte de carga.

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