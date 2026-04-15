Hermosillo, Sonora. - Un sismo de magnitud 4.1 se registró la tarde de este día en las inmediaciones de Nacozari de García, sin que se reportaran daños materiales ni personas lesionadas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:34 horas.

El epicentro se localizó a 44 kilómetros al sureste del municipio, con una profundidad de 1.5 kilómetros, por lo que se clasifica como un sismo superficial.

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Autoridades informaron que, tras realizar recorridos y monitoreo en la zona, no se detectaron afectaciones en viviendas, infraestructura ni en servicios básicos.

Asimismo, el evento no fue percibido de manera significativa por la población, por lo que pasó prácticamente desapercibido.

El epicentro se localizó a 44 kilómetros al sureste del municipio, con una profundidad de 1.5 kilómetros, por lo que se clasifica como un sismo superficial. Foto: iStock

Protección Civil informó que mantiene vigilancia ante la posibilidad de réplicas, aunque hasta el momento no se han registrado nuevos movimientos relacionados.

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Nacozari de García se ubica al noreste del estado de Sonora, dentro de la región de la Sierra Madre Occidental, en el noroeste del país.

El municipio se encuentra a una altitud de entre mil 040 y mil 100 metros sobre el nivel del mar, colinda al norte con Agua Prieta y al sur con Cumpas.

Está situado a aproximadamente 254 kilómetros de Hermosillo, la capital del estado.

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