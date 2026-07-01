La ciudad de Tula y sus alrededores viven una crisis de basura; al colapso del relleno sanitario en una zona que genera diariamente 600 toneladas de residuos se suma el deterioro ambiental.

En marzo pasado se encendieron las alertas. En las calles se empezaron a amontonar bolsas de basura porque los camiones recolectores ya no pasaban con la misma frecuencia. Así, uno tras otro, los municipios de la zona comenzaron a replicar la situación; 14 en total y cinco del Estado de México.

El secretario de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello Vargas, explicó que el problema del colapso del relleno sanitario tiene varios factores de fondo, pues la empresa operadora no realizó el saneamiento necesario, con lo que incumplió la normatividad ambiental, y aunque se intentó la construcción de una nueva celda, no fue viable.

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Desde 2024, dijo, se realizaban ajustes y se buscaban alternativas, pero no se concretó nada, luego que el proyecto del parque de economía circular que se pretendía para solucionar el problema de la basura en esa región, no se materializó por el rechazo social.

Asunto heredado

La secretaria del Medio Ambiente de Hidalgo, Mónica Mixtega, explicó que el municipio solicitó el permiso de impacto ambiental en 2019 para la empresa Tecnosilicatos de México S.A. de C.V., que hasta hace unos meses estuvo encargada del manejo de los residuos. En 2024, a punto de perder su vigencia, la empresa debía solicitar la ampliación, actualización o construcción de una nueva celda para no afectar la recolección de los 14 municipios.

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Señaló que la dependencia a su cargo exigió su regulación, lo que derivó en un tema legal, con un juicio de nulidad en el que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo otorgó una suspensión del acto reclamado, lo que impidió a la dependencia aplicar sanciones o medidas administrativas, mientras la compañía continuó con el manejo de la basura hasta el colapso de la celda.

La funcionaria señaló que quienes tienen que trabajar directamente con el manejo de residuos son los municipios, pues a ellos les compete la recolección, transporte y disposición final.

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Hasta ahora, el problema no se ha resuelto y persisten los problemas con la recolección de basura.

Ante esto, Mónica Mixtega refirió que hay ayuntamientos que han manifestado su intención de instalar un relleno regional, pero el financiamiento para esto no está contemplado por el gobierno estatal.

Precisó que es importante contar con un terreno, estudios de impacto ambiental autorizados y un proyecto avanzado, ya que los recursos públicos no se pueden invertir en terrenos rentados o privados.

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Ante esto, el ayuntamiento de Tula inició la construcción de un relleno sanitario en el paraje Siete Mezquites, en la comunidad de Teocalco. La obra provocó el descontento de habitantes del municipio vecino de Tezontepec de Aldama, quienes sostienen que este proyecto afectará los pozos de agua potable que abastecen a varias comunidades.

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Problema ambiental

La activista Violeta Arellano, de la Red de Conciencia Ambiental, consideró que el tema de la basura agrava más la situación de deterioro ambiental que se vive en la región.

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Señaló que las autoridades municipales sabían desde diciembre de 2025 que el relleno estaba al límite y debieron buscar alternativas.

Lamentó que se quiera culpar a los ambientalistas de esta situación por oponerse al proyecto de economía circular. “No pueden decir que todo pasó porque se canceló el proyecto. El trabajo de cualquier ayuntamiento es garantizar el servicio de recolección”.

“Lo que sucede en Tula es una irresponsabilidad total y han hecho que esta sea una zona de sacrificio ambiental”, dijo Arellano.

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Agregó que se debe avanzar en programas en los cuales ciudadanos, empresas y gobierno asuman la responsabilidad compartida.

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