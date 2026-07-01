La parte feminista de Anya Taylor-Joy se había rebelado ante los papeles que la industria de Hollywood ha dado a las mujeres: o muy buenas o muy malas, a diferencia de los roles masculinos que, dice, tienen ambigüedades y claroscuros.

De ahí que la protagonista de la serie Gambito de dama se haya interesado en Lucky, un thriller psicológico que estrenará el 15 de julio por Apple TV, el cual le permitió mostrar que las mujeres no son sólo una cosa o la otra.

Lejos de ser una heroína tradicional, Lucky Armstrong, su personaje, es una estafadora que manipula, engaña y cambia constantemente de identidad para sobrevivir, pero también carga con heridas, miedos y contradicciones que, según sus palabras, la convierten en una protagonista profundamente humana.

La joven encarna a una mujer cínica y desconfiada buscada por el FBI. Foto: Foto: CLASOS Y Apple TV

“Hay una parte muy feminista en mí que siempre se sintió frustrada al ver a tantos hombres moralmente ambiguos, y tan pocas mujeres. Me gustaría que las personas fueran tratadas simplemente como personas, y por eso Lucky me pareció un personaje muy interesante”, explicó la ganadora del Globo de Oro.

La actriz nominada al Emmy en 2021 por Gambito de dama, protagoniza esta adaptación de la novela homónima de Marissa Stapley, que cuenta la historia de una estafadora que, tras un robo fallido, debe escapar tanto del FBI como de un poderoso jefe criminal mientras enfrenta las consecuencias de su pasado.

“Siempre he sido una persona muy empática. Percibo las emociones de los demás de forma natural, pero creo que la diferencia entre Lucky y yo es que, para entender el juego que todos están jugando, ella necesita cierto nivel de cinismo que yo simplemente no tengo. De verdad creo lo mejor de las personas y creo que la gente puede cambiar”, afirmó la actriz de 30 años.

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Además, Lucky también la hizo reflexionar sobre las oportunidades que pueden surgir después de una decepción.

“Cuando alguien te decepciona, también puedes conocer a otra persona que termine abriéndote todo un mundo de posibilidades. Me hizo pensar que, cuando una puerta se cierra, otra termina abriéndose”.

El peso de la familia

Esa búsqueda por romper con el pasado también atraviesa la relación entre Lucky y Cary. Drew Starkey, quien interpreta a Cary Armstrong, coincide en que uno de los ejes de Lucky es la libertad para elegir su camino.

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Para el actor, tanto Cary como Lucky crecieron creyendo que su vida ya estaba escrita por las decisiones de sus padres. Para él, la serie también plantea que ese destino puede romperse cuando existe la voluntad de romper patrones.

”Creo que depende de qué tan dispuesto esté alguien a rebelarse contra el entorno en el que creció”, menciona el actor.

Taylor-Joy, quien pasó su infancia entre Buenos Aires y Londres y que ha contado en diversas entrevistas la sensación de no encajar del todo en ninguno de los dos lugares, considera que el origen influye pero no determina quiénes podemos llegar a ser.

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“La familia te moldea y cambia la forma en la que ves el mundo, pero al final sí creo en la libertad de elegir quién quieres ser”.

En Lucky actúan además Timothy Olyphant, Annette Bening y Aunjanue Ellis-Taylor.

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