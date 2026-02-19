Pachuca.- Advierte el secretario de Educación en el estado de Hidalgo, Natividad Castrejón, que no retomará el diálogo con estudiantes de la Escuela Normal Luis Villarreal de El Mexe mientras exista una denuncia penal en contra de los jóvenes, quienes tomaron el edificio y causaron destrozos que ascienden a por lo menos 6 millones de pesos.

El día de ayer, los estudiantes ingresaron a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, algunos de manera pacífica y otros brincando las cercas, al argumentar que acudían a una supuesta reunión con las autoridades; sin embargo, aseguró que en su agenda no figuraba ningún encuentro con ellos.

Esto dio origen a que irrumpieran en diversas oficinas, en las que vandalizaron las instalaciones y sustrajeron carpetas con información oficial, computadoras, tabletas electrónicas, cámaras fotográficas y de video, además de realizar diversas pintas en las oficinas, incluida la del titular de la dependencia.

Durante el tiempo que permanecieron, además de los actos vandálicos y saqueos, dañaron, también vehículos particulares. El peritaje que realice la Procuraduría de justicia determinará el monto real de las afectaciones indicó.

Además, retuvieron a por lo menos 15 trabajadores de la institución y a varios elementos de la Policía Industrial Bancaria, quienes fueron sometidos y encerrados en una caseta de vigilancia.

Para su liberación, fue necesario implementar un operativo policíaco con alrededor de 300 elementos antimotines y encabezados por el secretario de seguridad, Salvador Cruz Neri, así como del encargado del despacho de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbun. La liberación se dio cerca de las 7:30 de la tarde.

Precisó que ya fueron interpuestas las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables, además de que aseveró que existen cámaras que permitirán identificar a los normalistas por nombre y apellido.

Sobre el conflicto, el funcionario afirmó que ha habido un diálogo permanente con los normalistas desde el inicio de su administración; sin embargo, estos pretenden que sea casi personalizado y en las condiciones que ellos decidan.

Como interlocutor, dijo, se encuentra el subsecretario de Educación, Daniel Fragoso Torres. Al no llevarse a cabo esta reunión, se registraron estos actos de violencia, lo cual dijo no tiene justificación, por lo que rechazó las acciones realizadas por los estudiantes.

Los jóvenes exigen la restitución de todo el polígono que actualmente ocupan otras instituciones, como la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, así como la Universidad Benito Juárez, mientras que las aulas que tenía el Cecyteh también fueron recuperadas por los integrantes del Mexe.

También piden plazas directas, una vez que concluyen sus estudios, lo cual dijo, están fuera de la realidad. Estás demandas han llevado a los normalistas a realizar una serie de acciones de protesta, incluidas cierre de carreteras y toma de casetas.

Actualmente dijo que existe un proceso de delimitación de espacios del polígono educativo por parte de la Secretaría de Infraestructura, a fin de presentar una propuesta integral; sin embargo, informó que este quedó momentáneamente detenido debido a la vaguada que afectó al estado y que fue necesario atender de manera urgente.

Reiteró que mientras exista una denuncia penal no se retomarán las mesas de diálogo con quienes estén señalados. En tanto, el sistema educativo continúa operando con normalidad en las más de 4,800 comunidades que se tienen.

