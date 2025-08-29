Huajuapan de León. – Integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE denunciaron agresión y violencia por organizaciones de taxistas hacia docentes del Centro de Trabajo Sindical (C.T.S.) 188, de la Escuela Secundaria General para Trabajadores, “Ricardo Flores Magón”; señalan conflicto entre el personal.

“Condenamos enérgicamente los actos de violencia perpetrados contra integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, quienes se encontraban de manera pacífica atendiendo una problemática en el Centro Trabajo Sindical, cuando los compañeros fueron sorpresivamente agredidos por personas ajenas a la institución educativa, lo cual constituye un acto inadmisible de violencia en un espacio que debe privilegiar el diálogo y la construcción colectiva”, dieron a conocer en un comunicado.

El personal de la Sección 22, afirmó que el sujeto no identificado, sacó el arma de fuego apuntando hacia los docentes, madres y padres de familia que se encontraban presentes durante la presentación del nuevo director para el inicio del ciclo escolar.

Y es que, circula un video en las redes sociales, se ve a un hombre vestido de playera color roja, quien porta un arma de fuego y discute afuera de la escuela secundaria Ricardo Flores Magón en la colonia Aviación en el municipio de Huajuapan de León.

En el escrito indican que se trata de un grupo de choque vinculado a organizaciones de taxistas en el municipio de Huajuapan, ubicado en la Mixteca de Oaxaca.

“Responsabilizamos y exigimos a los secretarios generales y representantes legales de las organizaciones de taxistas involucradas, que investiguen la portación de armas de fuego por parte de sus agremiados y su participación en actos de violencia, sin realizar las revisiones pertinentes en sus unidades y afiliados”, detallaron.

Por los hechos, señalaron de manera directa a Romualdo González Suárez, que permanece como supervisor, a Víctor Hugo Oropeza López y a Juana Delfina Osorio Mata, quien se ostenta como presidenta del comité de padres de familia.

“Exigimos a las autoridades competentes garantizar la integridad física de la plantilla escolar, de las madres y los padres de familia, así como de todas las personas que se encontraban presentes en el plantel educativo durante la presentación del nuevo director”, enfatizaron.

Durante la semana, el comité de padres de familia bloqueó la carretera federal 190, Huajuapan-Oaxaca, a la altura de la desviación a Tezoatlán de Segura y Luna, para exigir el cumplimiento antes acordado con personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), por diferencias internas en la institución educativa.

“El conflicto es porque se nombró un comité de padres de familia y ellos no aceptan al nuevo director, ni respetan. Se han brincado esta parte, porque tenemos muchos conflictos base a muchas cosas que se han suscitado en la escuela: uno, el estacionamiento; dos, la barda que en su momento hicieron uso ellos, porque no tuvieron un comité de padres de familia que llevará este recurso; y tres, las entradas de las inscripciones, porque los padres no están conformes, porque se solicitó a Oaxaca en las instancias que ya le mencioné que se hiciera una auditoria” dijo en su momento, Juana Delfina Osorio.

