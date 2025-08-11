La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentó esta mañana su calendario escolar alternativo en el que destaca el inicio de las actividades educativas el próximo 25 de agosto, una semana antes del calendario oficial.

La secretaria general de la Sección 22 del SNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, aseguró que este calendario es una expresión concreta de su Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO) “vinculada con la calidad pedagógica social, cultural, política de los pueblos originarios del estado”.

Además, dijo que también es una propuesta ideológica, política, educativa y de escucha con el compromiso de los colectivos escolares, comunitarios y de apoyo educativo y una reacción frente al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según la líder sindical, el plan del gobierno federal es sólo administrativo y vertical que no corresponde a una educación humanista y comunitaria. “Este calendario escolar alternativo hace frente al centralismo del Estado mexicano y el modelo educativo neoliberal”, aseguró.

Lee también Regreso a clases 2025: Marcas mexicanas buenas, bonitas y baratas para incluir en la lista de útiles; según la IA

En relación a adelantar el inicio del ciclo escolar, explicó que la causa es para demostrar que no luchan por días de descanso. “No aceptamos migajas de un sistema que pretende negociar nuestros derechos”, agregó.

Pérez Martínez, informó por otro lado, que ya iniciaron las mesas con los legisladores locales para la reforma educativa estatal en la que se reconozca a su PTEO y se convierta en ley; pero afirmó, que reactivarán su jornada de lucha para exigir allá abrogación de las reformas educativas de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la Ley del ISSSTE de 2007.

En conferencia de prensa, dijo que en algunas escuelas de la región Costa de Oaxaca no se iniciarán clases debido a las afectaciones que sufrieron por el huracán Erick.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL