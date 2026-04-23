Pachuca. - Este día, en Hidalgo se registraron amenazas de tiroteo en dos planteles escolares, por lo que hubo suspensión de clases, además de un operativo de seguridad en el municipio de Huejutla, donde aparecieron mantas con la advertencia de “tiroteo mañana”.

En esta entidad suman ya cuatro escuelas donde han aparecido este tipo de mensajes, en los que presuntamente se cometerían actos de violencia en contra de maestros, personal académico y estudiantes.

Este jueves, uno de los casos se registró en la Escuela Secundaria General “Héroe Antonio Reyes”, en el municipio de Huejutla, donde se ubicó una amenaza en el baño de hombres que advertía sobre la realización de un tiroteo.

De igual manera, en la Escuela Secundaria Técnica número 10, de la comunidad de Cerritos, en el municipio de San Salvador, se presentó un hecho similar.

Se registran en amenazas de tiroteo en dos planteles escolares de Hidalgo; van cuatro en esta semana. Foto: Especial.

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En ambas instituciones se aplicaron los protocolos preventivos, con inspecciones coordinadas entre autoridades escolares, áreas de prevención del delito y elementos policiacos y militares.

En los dos planteles se realizaron verificaciones perimetrales y recorridos de vigilancia; sin embargo, en ningún caso se constató que la amenaza fuera real. No obstante, estudiantes y padres de familia manifestaron inquietud y temor ante estos hechos, lo que incluso derivó en ausentismo escolar.

Dos hechos similares se registraron a inicios de la semana en la Escuela Secundaria “Elisa Acuña Rosetti”, ubicada en el municipio de Tulancingo, lo que generó alerta en la comunidad escolar. A este se sumó otro más en la localidad de Tepojaco.

Ante ello, se realizaron recorridos policiacos y se activaron medidas de protocolo, así como vigilancia cibernética, determinándose que estos hechos corresponden al reto viral “tiroteo mañana”, cuyo objetivo es intimidar a padres de familia y estudiantes.

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