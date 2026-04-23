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Ciudad Victoria. - Elementos de la Guardia Estatal atendieron al menos 10 reportes relacionados con s en instituciones educativas de los municipios de Matamoros, Reynosa y Altamira.

Las acciones se realizaron de manera inmediata con el apoyo de y personal especializado, quienes efectuaron inspecciones preventivas en los planteles señalados para descartar cualquier situación de riesgo.

Las acciones se realizaron de manera inmediata con el apoyo de binomios caninos y personal especializado. Foto: Especial.
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También se llevaron a cabo entrevistas con personal docente y padres de familia, con el objetivo de recabar información y a la comunidad escolar.

Derivado de estas intervenciones, hasta el momento no se han encontrado indicios que confirmen la veracidad de dichas amenazas.

Guardia Estatal atiende al menos 10 reportes de amenazas en escuelas de Tamaulipas; despliegan binomios caninos. Foto: Especial.
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La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas exhortó a la ciudadanía a hacer uso responsable de la línea de emergencias 911 y a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

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dmrr/cr

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