Ciudad Victoria. - Elementos de la Guardia Estatal atendieron al menos 10 reportes relacionados con supuestas amenazas en instituciones educativas de los municipios de Matamoros, Reynosa y Altamira.

Las acciones se realizaron de manera inmediata con el apoyo de binomios caninos y personal especializado, quienes efectuaron inspecciones preventivas en los planteles señalados para descartar cualquier situación de riesgo.

Las acciones se realizaron de manera inmediata con el apoyo de binomios caninos y personal especializado. Foto: Especial.

Lee también Mara Lezama inaugura el “Tulum Air Show 2026”; consolida a Quintana Roo como nuevo polo de desarrollo y conectividad

También se llevaron a cabo entrevistas con personal docente y padres de familia, con el objetivo de recabar información y brindar certeza a la comunidad escolar.

Derivado de estas intervenciones, hasta el momento no se han encontrado indicios que confirmen la veracidad de dichas amenazas.

Guardia Estatal atiende al menos 10 reportes de amenazas en escuelas de Tamaulipas; despliegan binomios caninos. Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas exhortó a la ciudadanía a hacer uso responsable de la línea de emergencias 911 y a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr