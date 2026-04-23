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Ciudad Victoria. - Elementos de la Guardia Estatal atendieron al menos 10 reportes relacionados con supuestas amenazas en instituciones educativas de los municipios de Matamoros, Reynosa y Altamira.
Las acciones se realizaron de manera inmediata con el apoyo de binomios caninos y personal especializado, quienes efectuaron inspecciones preventivas en los planteles señalados para descartar cualquier situación de riesgo.
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También se llevaron a cabo entrevistas con personal docente y padres de familia, con el objetivo de recabar información y brindar certeza a la comunidad escolar.
Derivado de estas intervenciones, hasta el momento no se han encontrado indicios que confirmen la veracidad de dichas amenazas.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas exhortó a la ciudadanía a hacer uso responsable de la línea de emergencias 911 y a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.
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