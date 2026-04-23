Pachuca.- Pobladores de al menos tres colonias del municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, podrán tener por primera vez las escrituras de sus terrenos, lo que, además de brindarles legalidad, les otorga seguridad patrimonial.

De acuerdo con la presidenta municipal de Tulancingo, Lorena Cázares, se ha impulsado la regularización de tierras, con lo cual se ha beneficiado a más de 700 habitantes de esta demarcación.

Indicó que se han entregado 127 títulos de propiedad y 37 escrituras en diferentes colonias del municipio. Esto forma parte de la demanda de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, además de fomentar un crecimiento urbano ordenado, sobre todo en asentamientos irregulares.

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Se informó que este programa se realiza de manera coordinada con la Comisión Estatal de Vivienda, con el objetivo de proyectar la entrega de cerca de 400 escrituras en el ejido Paraíso. También existe un convenio con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para regularizar nueve polígonos adicionales.

Estos trabajos han permitido que colonias como Lomas del Pedregal, Las Américas y Ahuehuetitla accedan por primera vez a aproximadamente 400 escrituras, con lo cual se brinda certeza jurídica sobre su patrimonio a los habitantes de estos lugares.

Otra de las acciones que se trabaja en materia patrimonial para las familias de esta zona es el reforzamiento de campañas informativas para evitar fraudes en la compra de terrenos irregulares, ya que este es un problema que se ha registrado en el municipio y afecta principalmente a las familias más vulnerables.

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