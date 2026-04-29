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La mañana de este miércoles, la escuela Vasconcelos de la colonia Torremolinos de , fue objeto de una amenaza de , lo que provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad.

Las autoridades confirmaron que se encontró un del plantel, lo que se sumó a una llamada al sistema de emergencias 911 que también .

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El incidente no es el primero que se registra en la Laguna de Durango, pues se suma a otros casos en planteles como la Secundaria Técnica Número 26, el Instituto 18 de Marzo o el CBTIS número 4 de Lerdo.

Distintas corporaciones acudieron al sitio para realizar labores de inspección y descartaron riesgo en el plantel. Las clases no fueron suspendidas y al final se trató de una falsa alarma.

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JACL/cr

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