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La mañana de este miércoles, la escuela Vasconcelos de la colonia Torremolinos de Gómez Palacio, Durango, fue objeto de una amenaza de presunto atentado, lo que provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad.
Las autoridades confirmaron que se encontró un mensaje amenazante en uno de los baños del plantel, lo que se sumó a una llamada al sistema de emergencias 911 que también advertía de un ataque.
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El incidente no es el primero que se registra en la Laguna de Durango, pues se suma a otros casos en planteles como la Secundaria Técnica Número 26, el Instituto 18 de Marzo o el CBTIS número 4 de Lerdo.
Distintas corporaciones acudieron al sitio para realizar labores de inspección y descartaron riesgo en el plantel. Las clases no fueron suspendidas y al final se trató de una falsa alarma.
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JACL/cr
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