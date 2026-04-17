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Mérida, Yucatán.- Datos de la Secretaría de Salud Federal indican que entre el 7 y 14 de abril los casos de sarampión en Yucatán pasaron de 30 a 38, lo que representa una aceleración de la enfermedad en la entidad.
A nivel nacional, el brote ya suma 36 fallecimientos acumulados entre el 2025 y el 2026, distribuidos en al menos 10 estados, según el Informe diario del brote de sarampión en México.
En Yucatán, el comportamiento del brote está focalizado en los municipios de Mérida, Kanasín, Valladolid, Umán e Izamal, donde se concentra la mayor carga de contagios, lo que sugiere una transmisión más activa en zonas urbanas y con alta movilidad poblacional.
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Hay que señalar que la entidad no reporta muertes, pero el ritmo de crecimiento en una sola semana refleja un patrón de aceleración que ya se ha observado en otros estados antes de escalar a escenarios más críticos.
Por su parte, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reiteró el llamado a la población a vacunarse y completar sus esquemas de inmunización.
La dependencia indicó que la vacuna contra el sarampión es gratuita y se encuentra disponible en todos los Centros de Salud y hospitales del sistema estatal, por lo que invitó a la población a aplicarla.
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La inmunización debe aplicarse a niñas, niños, jóvenes y adultos hasta los 49 años, ya que después de esa edad la mayoría de la población cuenta con inmunidad adquirida.
La SSY recalcó que, no obstante el aumento en los contagios, el uso del cubrebocas no es obligatorio, aunque recomendó utilizarlo en eventos masivos o cuando se presentan síntomas respiratorios.
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