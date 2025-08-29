Aguascalientes, Ags.- Sin toga y con trajes oscuros, este viernes rindieron protesta los 65 jueces, juezas y titulares de las magistraturas, ganadores en la elección de junio pasado, del nuevo Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para iniciar funciones el 1 de septiembre de 2025.

En el acto, la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, asistió a la sesión solemne en la sede del Congreso Local, exhortó a los nuevos juzgadores a desempeñar sus funciones con sensibilidad, responsabilidad y profesionalismo.

Destacó su compromiso de trabajar de la mano con los Poderes Judicial y Legislativo para que Aguascalientes se mantenga como un estado donde prevalezca la legalidad, el respeto a las instituciones y el debido equilibrio de poderes.

También entrarán en acción jueces especializados en materias penal, civil, mercantil, laboral, familiar y mixta. Foto: Especial.

En el acto hicieron su juramento las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Aguascalientes, así como las personas juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, tanto Laborales, de Justicia Auxiliar, Orales Mercantiles, Penales, Mercantiles Tradicionales, Civiles, Familiares y Mixtos.

El evento protocolario se realizó en la Sala de Conciertos del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, con la participación de 27 diputadas y diputados locales.

La diputada presidenta del Congreso, Arlette Muñoz, y sus iguales destacaron que se fortalece la transparencia y la participación social, colocando a la ciudadanía en el centro de las decisiones que darán rumbo al sistema.

Las 11 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado electas a través del voto popular comenzarán actividades el siguiente lunes. Foto: Especial.

También acudieron el Fiscal General del estado, Manuel Alonso, legisladores federales, presidentes municipales y representantes de diversos sectores sociales.

Las 11 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado electas a través del voto popular comenzarán actividades el siguiente lunes, en tanto que el Tribunal de Disciplina Judicial, con cinco magistraturas electas, jugará un papel en el actuar, vigilancia y la rendición de cuentas de las personas juzgadoras.

También entrarán en acción jueces especializados en materias penal, civil, mercantil, laboral, familiar y mixta.

