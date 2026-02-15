Comitán de Domínguez, Chis.- Un pleito a balazos entre soldados del 91 Batallón de Infantería, con sede en la Base Aérea El Copalar, de este municipio, dejó un soldado con lesiones provocadas por disparos de arma de fuego, confirmaron fuertes oficiales.

Entre la noche del sábado y madrugada del domingo, los soldados retornaban a la Base Aérea, cuando ocurrió el enfrentamiento armado en la carretera Panamericana, a unos cinco kilómetros del entronque que lleva a las instalaciones militares.

Explicaron que los soldados habían reñido horas antes, en Comitán, a donde habían llegado a festejar el Día del Amor y la Amistad, aparentemente al calor de las copas, confirmó una fuente oficial.

La confrontación continuó a lo largo de varios kilómetros, hasta que los agresores dispararon con armas de fuego en contra del vehículo donde viajaban los militares.

Como resultado de la agresión, un soldado del que se desconoce su identidad, rango, pero que solo se sabe es originario de Veracruz, resultó lesionado, al recibir al menos dos disparos de arma de fuego en el cuerpo.

Al ver la gravedad de las lesiones, sus compañeros retornaron a Comitán para internarlo en el Hospital Regional, mientras el otro grupo huyó del lugar.

Se desconoce el estado de salud del lesionado.

Hasta esta tarde ninguna autoridad ha informado si los miembros del grupo contrario han sido detenidos.

Una fuente aseguró que los agresores, de los que se desconoce si también son integrantes del 91 Batallón de Infantería, estaban ebrios. "Fue un pleito (provocado) por las copas (de alcohol)", sostuvo una fuente.

