Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión, por el homicidio del propietario de una casa en la alcaldía Álvaro Obregón, que fue robada el 27 de enero de 2025.

La SSC informó que dos de los mandamientos se ejecutaron en municipios del Estado de México, y los otros dos en un Centro Penitenciario capitalino, donde se encuentra recluidos Francisco "N" y Brayan "N", quienes fueron detenidos el día del robo y asesinato, registrado en la colonia Jardines del Pedregal.

Al continuar las indagatorias tras la detención de Francisco y Brayan, en la calle Sur 129, de la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, policías identificaron a otros dos sospechosos que escaparon hacia el Estado de México.

Lee también Así fue la captura de Gaby "N", presunta responsable del homicidio de un motociclista en Iztapalapa; se encuentra en Santa Martha Acatitla

Una vez que se tuvieron los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión a un juez de control, quien otorgó los cuatro mandamientos por los delitos de homicidio calificado y robo agravado.

Oficiales se trasladaron a los municipios de Naucalpan e Ixtapaluca, donde se ubicó a Ramón "N" y a Antonio "N", se les informó de la orden de captura en su contra y fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Mientras que a Franciso y Brayan se les cumplimentó el mandamiento judicial en reclusión, afirmó la SSC.

Asimismo, la SSC dijo que las investigaciones, en coordinación con la FGJ, continúan para dar con todos los responsables por el homicidio y robo a casa habitación del 27 de enero en la colonia Jardines del Pedregal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL