Irapuato, Gto.- Aficionados de los equipos Guadalajara e Irapuato protagonizaron una riña al término del encuentro de futbol en el estadio Sergio León Chávez, la cual dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas dos policías que intervinieron para controlar el conflicto.

La tarde de este domingo las Chivas vencieron a la Trinca Fresera 4-0 en un partido amistoso, pero los seguidores del equipo local reaccionaron furiosos por la derrota.

En esta contienda se lanzaron botellas y piedas, además de atacarse a golpes en las inmediaciones de dicho complejo deportivo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal informó que dos grupos de aficionados de ambos equipos, en la calle Grillito Cantor, comenzaron con provocaciones verbales, las cuales escalaron a agresiones físicas, causando una situación de riesgo para los propios involucrados y terceros.

Lee también ¿Quiénes son y de qué juegan los refuerzos de Chivas para el Clausura 2026?

“Ante estos hechos, en medio de las agresiones con piedras y botellas, elementos de la Policía Municipal intervinieron de manera oportuna y coordinada, logrando controlar la situación, restablecer el orden público y replegar a las personas participantes, evitando que los hechos derivaran en situaciones de mayor violencia".

Dos oficiales presentan lesiones por impactos de botellas y piedras, mientras dos civiles tienen heridas policontundidas; en ninguno de los casos fue necesario el traslado a algún hospital.

La corporación precisó que con motivo del encuentro deportivo desplegó un operativo y logística de seguridad, dentro y fuera de este estadio, lo que permitió contener oportunamente el suceso.

Aseveró que continuará trabajando para garantizar la seguridad y para fomentar que los eventos deportivos se vivan con respeto, civilidad y responsabilidad, en espacios seguros para todas las personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/LL