¿Quiénes son y de qué juegan los refuerzos de Chivas para el Clausura 2026?

Hasta este punto, las Chivas solamente han confirmado a dos refuerzos para el Clausura 2026: Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez. El primero llegó procedente del Cruz Azul y el segundo del Chicago Fire, ambos con el objetivo de fortalecer a la plantilla del Rebaño.

Ricardo Marín regresó al equipo para este torneo, luego de haber estado el año pasado jugando en el Puebla, por lo que no es visto como un refuerzo, pero sí es una gran adición para el ataque rojiblanco.

Sigue habiendo dudas sobre si Sepúlveda y Gutiérrez serán los únicos refuerzos para el equipo de Gabriel Milito, que ya anunció de manera oficial tres bajas: Javier Hernández, Cade Cowell e Isaac Brizuela. Además, dentro de la lista de transferibles, según reportes, aparecen nombre como Erick Gutiérrez, Alan Mozo, Alan Pulido y Teun Wilke.

Lee también: Chivas ilusionan a su afición para el Clausura 2026 tras golear al Irapuato

Ángel Sepúlveda

El veterano delantero llega a Chivas para vivir su segunda etapa con el club, luego de haber tenido una primera parte muy gris con el cuadro rojiblanco.

Durante el Apertura 2025, Sepúlveda disputó 20 partidos en Liga MX, logrando anotar siete goles y perdió parte del torneo por lesión, además de ser rezagado a la banca por el gran nivel de Gabriel Fernández.

Sepúlveda vive su segunda etapa como jugador de las Chivas / Foto: @Chivas en X

En su paso por Cruz Azul coleccionó más de 100 partidos, todos como centro delantero, anotando 39 goles y el nivel mostrado como celeste lo llevó de nueva cuenta a la Selección Mexicana.

Lee también: Aaron Rodgers sorprende a los linieros de los Steelers de Pittsburgh con peculiar regalo por Navidad

Brian Gutiérrez

Con 22 años, el mediocampista mexicoamericano llega al club con el cartel de "estrella", puede sonar descabellado, pero en su paso por la MLS dejó grandes actuaciones.

Eso sí, los últimos fichajes de Chivas provenientes de la MLS (Cade Cowell, Daniel Aguirre y Daniel Ríos) no han tenido el desempeño que se esperaba, por lo que Gutiérrez viene a cambiar la percepción que tiene la afición sobre los jugadores provenientes de la liga estadounidense.

Brian Gutiérrez llega procedente del Chicago Fire / Foto: @chivas en X

En los más de 160 partido con el Chicago Fire, Brian Gutiérrez jugó la mayoría (57) como mediocentro ofensivo, posición en la que acumulo 12 goles y el mismo número de asistencias. No obstante, el nacido en Estados Unidos también disputó juegos como interior, mediocentro, extremo por izquierda y derecha, así como mediapunta, por lo que su versatilidad puede beneficiar el esquema de Milito.

En la última temporada como jugador del Fire, sumó 35 duelos y anotó 11 goles.