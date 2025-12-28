Irapuato y Chivas se miden este domingo en un partido amistoso en el Estadio Sergio León Chávez, donde ambas escuadras ponen fin a su 2025, pero el duelo se vio manchado por la violencia que se registró a las afueras del inmueble horas antes.

La visita del Rebaño a la casa de la Trinca Fresera generó un gran movimiento por parte de la afición rojiblanca hacia la ciudad del estado de Guanajuato, lugar en la que los seguidores del cuadro local son bastante pasionales.

Un par de dos horas antes del arranque, ambas aficiones se cruzaron en una calle que conduce al inmueble del conjunto local y en ese momento se desató un intercambio de insultos y objetos, el cual no pasó a mayor, según las imágenes.

En un video publicado en redes se puede observar como un número de seguidores del Irapuato comienzan a correr hacia donde se encontraban algunos aficionados de Chivas e incluso lanzaron lo que parece ser latas y vasos de cerveza u otras bebidas.

Violencia en el estadio SERGIO LEÓN CHÁVEZ



Barra de @clubirapuato_ y barra de @Chivas pic.twitter.com/n7UBc05Dce — chivamister (@2Chivamister) December 28, 2025

Así como en muchos escenarios del futbol mexicano, se podía observar como había menores de edad cerca de la trifulca y también se ve como un gran número de asistentes se quedan a la orilla de la calle observando lo que pasa.

Al ver que la pelea escalaba, la policía montada llegó al lugar, acompañados de otras camionetas para reforzar la seguridad y buscar salvaguardar la integridad de terceros y de los propios involucrados en la trifulca.