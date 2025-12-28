Adolfo Ríos critica fuertemente exceso de extranjeros y falta de ascenso y descenso en la Liga MX

Para Adolfo Ríos, el futbol mexicano tiene dos grandes problemas que afectan el desarrollo de los jugadores jóvenes y, en consecuencia, a la Selección Nacional: La falta de ascenso y descenso, además de la cantidad de elementos extranjeros en Primera División.

Según el Arquero de Cristo, ningunos de esos temas “van de la mano con mejorar futbolísticamente”, sino todo lo contario, “van de la mano del negocio, y eso perjudica al futbol de nuestro país.

“Es algo que, desafortunadamente, la Liga MX y la Federación Mexicana siguen alargando. Los ejemplos que han tomado son de Estados Unidos, donde no hay ascenso ni descenso, pero sí negocio. No hay justicia deportiva, porque los equipos pagan una multa y se mantienen en Primera División, no se ganan en la cancha su derecho de estar; es un tema bien delicado para el futbol mexicano, porque perjudica al jugador y al entrenador”, dijo.

Respecto a la cantidad de jugadores No Formados en México, el exportero criticó que sea tan elevada y recordó que, en su época, únicamente se permitían tres.

“Tristemente, nuestra realidad en el futbol mexicano es que haya siete u ocho extranjeros dentro de la cancha y sólo tres mexicanos por equipo; [además], no siempre llegan los mejores. Es un tema que tiene que ver con la representación de jugadores y que no se ha solucionado. Desafortunadamente, han disminuido las oportunidades para los mexicanos y eso limita su crecimiento y desarrollo”, sentenció.

El originario de Uruapan explicó que ambas situaciones afectan, porque “no hay un seguimiento y la formación de jugadores mexicanos no da frutos”. Miguel Flores Pineda