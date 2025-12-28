Adolfo Ríos respalda a Guillermo Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Es la leyenda más grande que tenemos”

Más Información

A falta de 164 días para que la Selección Mexicana inaugure la Copa del Mundo 2026, la titularidad en la portería es una de las mayores incógnitas.

Javier Aguirre ha alternado a Luis Malagón y Raúl Rangel, pero —a pesar de que no lo ha convocado últimamente— el nombre de Guillermo Ochoa todavía sobrevuela en el entorno tricolor.

Para Adolfo Ríos, el titular en tres Mundiales es el mejor arquero mexicano de todos los tiempos y esa jerarquía, acompañada de la experiencia y el nivel, le permitirá ser parte de la convocatoria.

“Históricamente, es la leyenda más grande que tenemos en la portería; no es eso lo que le daría un lugar en la Selección Nacional, es la capacidad que sigue teniendo para jugar, la personalidad y madurez. Si se mantiene físicamente competitivo y en su equipo es titular, no me cabe duda de que llegará a su sexto Mundial”, declaró, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El Arquero de Cristo considera que el guardameta del AEL Limassol (Chipre) hará todo lo posible para defender la portería de México.

“Conozco perfectamente a Memo y sé que va a luchar por la titularidad, porque no se va a conformar, de ninguna manera, con ir de segundo o tercer portero”, afirmó su excompañero en el América.

