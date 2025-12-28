Más Información

El momento de Dee Winters

NFL: Los Bears de Chicago y los 49ers de San Francisco luchan por ser el primer sembrado de la Conferencia Nacional

Adolfo Ríos critica fuertemente exceso de extranjeros y falta de ascenso y descenso en la Liga MX

Adolfo Ríos confía en que Javier Aguirre es el indicado para dirigir México en el Mundial 2026

Adolfo Ríos respalda a Guillermo Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Es la leyenda más grande que tenemos”

A pesar de la incertidumbre que sembró la Selección Mexicana al cerrar el año con seis partidos sin victoria, Adolfo Ríos cree que Javier Aguirre es el indicado para guiar el barco tricolor.

“Es un viejo lobo de mar, se las sabe todas. Es el técnico que tiene más experiencia, a nivel internacional, para aspirar a llevar a la Selección Nacional a buen puerto. Había dicho que ya no iba a volver, pero hay propuestas que no puedes evadir y, si tu país te llama, siempre vas a estar ahí. Qué bueno que lo haya hecho”, mencionó.

Dejando de lado su confianza en el Vasco, el Arquero de Cristo aceptó que el panorama para México, en la próxima Copa del Mundo, no es el más esperanzador, y lamentó que sea así, ya que debería ser lo contrario, por ser uno de los anfitriones.

“Estamos aspirando a, solamente, hacer un buen Mundial o a jugar un quinto partido, cuando debería ser diferente. Con todas las ventajas que tenemos en casa, deberías tener el sueño de trascender y poder llegar a jugar una final, [pero] la Selección está compitiendo con lo que tenemos, vamos a ver hasta dónde nos alcanza en un Mundial”, añadió.

El exportero señaló que se debe aprovechar la localía para tener un mejor desempeño y apoyó el discurso de Aguirre sobre que necesita futbolistas con ganas de portar la camiseta tricolor.

“La ventaja más grande que podemos tener es que vamos a jugar en nuestro propio país y esa debería ser la diferencia”, dijo.

