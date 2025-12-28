Chivas ilusionan a su afición para el Clausura 2026 tras golear al Irapuato

Estupendo cierre de año para Chivas. Irapuato se fue goleado 0-4 por el cuadro rojiblanco, que le puso fin a su semestre con una gran actuación en el Estadio Sergio León Chávez.

Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, refuerzos del Rebaño para el torneo, vivieron sus primeros minutos como rojiblancos, ambos regalando grandes actuaciones que dejaron con buen sabor de boca a la afición rojiblanca.

El cuadro de Gabriel Milito solamente necesitó ocho minutos para hacerle daño al arco del Irapuato. Un pase a profundidad encontró a Ángel Sepúlveda, quien tuvo tiempo y espacio para asistir a Roberto Alvarado que empujó el balón al fondo de la red.

Los rojiblancos eran dueños del esférico, pero se llevaron un pequeño susto cuando al 11, Raúl Sandoval sacó un potente disparo desde lejos que pasó a un costado del arco custodiado por el 'Tala' Rangel.

Pese a tener dominio del juego, el Guadalajara batallaba para hacerle generar mayor peligro en el área rival, fue hasta la media hora del juego cuando volvieron a tener otra acción de gol. Efraín Álvarez controló un trazo largo con su pierna izquierda, consiguió sacar el disparo con el mismo perfil, pero no llevaba ningún tipo de peligro para el 'Gansito'.

A cinco minutos del final, Richard Ledezma cabalgó por la pradera derecha y se combinó con Sepúlveda, quien sumó su segunda asistencia tras un buen pase al carrilero diestro.

En la segunda mitad, Milito sacudió su banquillo para darle minutos a 11 nuevos jugadores. Samir Inda aprovechó el pase de Camberos para definir de primera y poner el 0-3 en la pizarra.

Tres minutos más tarde (48'), una combinación entre Ricardo Marín y Aguayo terminó al fondo de la red para finiquitar el primer amistoso del cuadro rojiblanco de cara al arranque del Clausura 2026.

Chivas tuvo grandes oportunidades para extender su ventaja, pero Marín salió con la mira desviada y no consiguió capitalizar las tres jugadas de gol que se le presentaron en sus minutos dentro del rectángulo verde.