Aaron Rodgers sorprende a los linieros de los Steelers de Pittsburgh con peculiar regalo por Navidad

Los Steelers de Pittsburgh disputarán la Semana 17 de la Temporada 2025 de la National Football League (NFL) ante los Browns de Cleveland.

El equipo de Mike Tomlin llega a este partido con una marca de 9-6, por lo que una victoria sería clave para sus aspiraciones de clasificar a la postemporada e, incluso, de ganar el título divisional.

Los Acereros llegan a este compromiso, en el FirstEnergy Stadium, con una racha de tres victorias consecutivas (Ravens de Baltimore, Dolphins de Miami y Lions de Detroit).

Mientras que la franquicia de Ohio acumula cuatro derrotas en fila (Bills de Buffalo, Bears de Chicago, Titans de Tennessee y 49ers de San Francisco); su último triunfo lo consiguieron ante los Raiders de Las Vegas.

Por tal motivo, este duelo divisional en el inmueble ohionés promete ser de mucha intensidad, como suele ser, pero sobre todo porque los Steelers se juegan mucho para su futuro.

La victoria le permitiría a los Acereros afianzarse en los playoffs, sin la necesidad de depender de otras combinaciones de resultados.

Además, si vuelven a Pittsburgh con el triunfo en la bolsa y los Packers de Green Bay pierden con los Ravens, estarían asegurando el título de la División Norte de la Conferencia Americana.

Mientras llega el día para que Steelers y Browns se enfrenten, Aaron Rodgers se robó los reflectores en las redes sociales.

El histórico quarterback decidió sorprender a sus linieros al darles un peculiar regalo por Navidad.

En redes sociales, se volvió viral el momento en el que el veterano mariscal de campo les reveló a sus compañeros lo que les había comprado para celebrar la fecha tan importante.

Por supuesto, la reacción de sus compañeros fue de asombro y felicidad y, de inmediato, se subieron a los vehículos todoterreno para probarlos.

De acuerdo con información de la concesionaria encargada de la entrega, el valor de cada uno de esos modelos es de entre 20 y 35 mil dólares.