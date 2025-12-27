Con 33 años como luchador profesional, Juventud Guerrera echa una mirada al pasado y describe su trayectoria como “un viaje increíble”. El hijo de Fuerza Guerrera, quien debutó en 1992 con un estilo aéreo y espectacular, ha transitado por prácticamente todas las grandes empresas del pancracio: AAA, CMLL, WCW, WWE, TNA, NOAH, AEW y WCW, donde fue una de las piezas clave para abrir puertas a los gladiadores mexicanos en Estados Unidos.

“Ha sido un viaje increíble, no sabía que iba a disfrutar tanto. Tengo la bendición de seguir trabajando en este hermoso deporte que ha traspasado fronteras”, expresó a EL UNIVERSAL Deportes Juventud Guerrera, al reflexionar sobre este 2025.

En su carrera, compartió la lona con estrellas como Chris Jericho, Eddie Guerrero y Rey Mysterio Jr.

“Ha sido formidable la transición que he vivido, desde que vi a mi papá siendo luchador; ese momento mágico en que por primera vez se puso la máscara, y hasta mi último evento”, mencionó.

“Parecería que son fáciles [33 años de carrera]. Es como un iceberg, no ves todo lo que está abajo. Es bastante difícil en diferentes aspectos. Es un milagro realmente que yo esté aquí, que pueda luchar todavía, que pueda ser campeón de una empresa”, explicó el apodado Jugo de la Lucha Libre, quien valora su rol actual como promotor y campeón de su propia compañía, la “Super X”, donde impulsa al deporte de las llaves y candados, así como a innumerables nuevas estrellas.