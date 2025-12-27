"Súper X", el gran proyecto de Juventud Guerrera

Más Información

Juventud Guerrera se ha caracterizado por ser un gladiador errante, lo que le ha dado la oportunidad de conocer distintos estilos de lucha libre y empresas. Con esa experiencia, el Jugo del Pancracio trata que su propia compañía, la “Super X”, sea una opción distinta.

“Cada vez, mi relación con Dios es mejor; por eso mismo, sigo teniendo estas nuevas alianzas, y lo que estamos haciendo es algo maravilloso. Vamos por un excelente camino para ser la tercera mejor opción en México”, manifestó el hijo de Fuerza Guerrera, quien es consciente de que la competencia no es sencilla.

“Ahorita estamos compitiendo con grandes empresas, como lo es WWE... O sea, ya no es AAA, ya es WWE. Entonces, también tienes que mejorar tu producto”, señaló.

Fue en 2004 cuando Juvi comenzó con el proyecto de su promotora, la cual se ha caracterizado por ser una amalgama de diferentes estilos.

“Tratamos de conservar las raíces mexicanas, pero también tiene un poquito del wrestling, y no nada más de Estados Unidos, del wrestling de Inglaterra, de Japón... Es una amalgama de todas estas empresas, de todas estas técnicas”, mencionó. Agustín Elías

