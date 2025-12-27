Perder la máscara, un momento que impulsó a Juventud Guerrera

En los 90, se vivieron algunas de las luchas de apuesta más importantes, donde se pusieron en juego máscaras memorables. Sin embargo, no todas esas batallas fueron en México. A finales de esa década, tres personajes mostraron su identidad ante un público, el estadounidense, que pocas veces había atestiguado la caída de una tapa: Psicosis, Rey Mysterio Jr. y Juventud Guerrera, quien considera que, luego de esa derrota, su carrera tomó un impulso.

“Es muy padre tener esa personalidad sin la máscara. Eres como un verdadero rockstar. Te ve la gente y dice: ‘Ay, mira, es el luchador’, como a Shocker, al que todo el mundo conoce. Sí, claro, me benefició en muchos aspectos, porque soy de esos luchadores que la gente me puede ver con la máscara, y hay quien todavía me sigue recriminando, pero hay gente que me pide la máscara y me la compra, es preciada, icónica”, mencionó Juvi.

Fue el 22 de febrero de 1998, en el Cow Palace de San Francisco, durante el Super Brawl VIII de la World Championship Wrestling (WCW), cuando Juventud se enfrentó a Chris Jericho.

Inicialmente, Guerrera se había llevado el triunfo, con toque de espalda, después de aplicar un Juvi 450 Splash, pero el réferi vio tardíamente al estadounidense tocar las cuerdas.