Juventud Guerrera le desea felicidad a su padre pese a sus rencillas

A pesar del gran lazo sanguíneo que existe entre ellos, Juventud y su padre, Fuerza Guerrera, han llevado sus carreras por senderos separados. Aunque el inicio fue de la mano de su progenitor, actualmente opta por mantener distancia.

Para nadie es secreto que la mala relación entre ambos personajes los ha llevado a tener severas confrontaciones. Aun así, Juvi sólo desea que su padre sea feliz.

“Se va a oír duro, pero no lo extraño, porque sé cómo es él. Sé que, si nos volvemos a ver, va a ser lo mismo. Entonces, le pido a Dios que nada más tenga paz. Que él sea feliz”, expresó el gladiador.

El 28 de septiembre, en la Arena Ciudad de México, el Mosco de la Merced tuvo su “Última Caída”, con la que se despidió del pancracio. En algún momento, se llegó a contemplar la presencia de Juventud; sin embargo, esa mala relación impidió un acuerdo.

“Ya llegará su momento, si Dios quiere.Si él quiere que nos reconciliemos, bien”, dijo. Agustín Elías.