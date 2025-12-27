Muerte de Silver King en el ring marcó a Juventud Guerrera

Juventud Guerrera ha vivido grandes anécdotas, a lo largo de 33 años de carrera, pero uno de los momentos que lo marcó fue la muerte de Silver King, a quien vio partir mientras se enfrentaban, en 2019, en Londres, durante una gira organizada por El Hijo del Santo.

El vástago de Dr. Wagner se derrumbó en el centro del ring, mientras luchaba frente a Juvi, en el teatro Roundhouse. Luego del desconcierto, se dio a conocer que César González Barrón había fallecido —a los 51 años de edad— a causa de un infarto fulminante, lo que generó una gran conmoción en el mundo de la lucha libre, pero en especial en Juventud, quien fue el rival con el que intercambió sus últimas evoluciones.

“Apenas había pasado, desgraciadamente, también con el Perrito Aguayo y Rey Misterio... Tenía muy poco. Entonces, cuando pasa esto [con Silver King], yo no lo podía creer, no daba crédito”, platicó Juventud, con la voz entrecortada.

“Vivirlo en persona es indescriptible. Solamente puedo decir que ese día, en el último momento, ya que estaba toda la arena vacía, estaba Silver King en el ring y todos estábamos abrazándolo; estaba con la cobija y estábamos abrazándolo, llorando por él. A todos nos pudo haber pasado. Él simplemente se adelantó y... Son las cosas que suceden en la lucha libre”, dijo, entre lágrimas. Agustín Elías.