"Súper X", el gran proyecto de Juventud Guerrera

Muerte de Silver King en el ring marcó a Juventud Guerrera

Juventud Guerrera le desea felicidad a su padre pese a sus rencillas

Perder la máscara, un momento que impulsó a Juventud Guerrera

El boxeo, un estilo de vida que forja sueños, carácter y disciplina; así es en Club de Lobos

El boxeo tiene un estigma que difícilmente será erradicado. Ser un deporte de contacto con un grado de violencia lo convierte en blanco de críticas; sin embargo, tiene una cara que muchos no alcanzan a ver.

Diana Sosa, psicóloga en el deporte, especializada en el boxeo, destaca el impacto positivo que ganan los que practican el deporte de los puños.

“Se ven cambios físicos y de salud y dicen ‘de aquí soy’. El boxeo es benéfico. Te hace ser congruente en la vida, porque no compagina con hábitos que no son saludables”, explica a EL UNIVERSAL Deportes.

Con el paso de los años, el boxeo ha ganado un auge considerable en el país. Asimismo, la psicología se ha convertido en parte importante de los peleadores, ya sean amateurs o profesionales.

“Hace muchos años, cuando empecé, un profesional me pidió no decir que trabajaba conmigo, ‘me da pena que sepan’, me dijo. Ahora eso ha cambiado mucho. Hay poca resistencia todavía, pero ahora ven que tiene beneficios”, aseveró la Psico del Boxeo, quien comenzó en 2013 en el deporte penitenciario.

“Es un deporte de castigo físico y debemos guiar a los atletas. Es un estilo de vida que favorece a los que lo practican, porque no es compatible con adicciones, con fiestas o desvelos”, concluye.

