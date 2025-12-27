El boxeo, un estilo de vida que forja sueños, carácter y disciplina; así es en Club de Lobos

Al norte de la Ciudad de México, en la Gustavo A. Madero, hay una guarida de lobos en la que comienzan sueños, se disciplina y se pelea por salud, objetivos y hasta por gusto.

Ahí entrenan Gabriel Castillo (17 años) y Paris Díaz (14 años). Dos jóvenes con ganas de trascender en el boxeo y que vieron cambiar su estilo de vida gracias al pugilismo amateur.

Gabo no encontraba motivación, tenía temas familiares que lo tenían “bloqueado”, pero encontró la salida en ver películas. “Tuve unos temas familiares, graves. Me gustan las películas de Rocky y ahí encontré mi motivación. Es un deporte que me formó un carácter.

“Los golpes de acá abajo duelen más que los de arriba en el ring. Es motivación y me ha ayudado a estar concentrado en otras cosas. Mis hábitos han cambiado”, agrega.

Paris Díaz sonríe, está nervioso porque nunca lo habían entrevistado, pero en el ring se libera. Después de abandonar el futbol “porque no era tan bueno”, encontró en el boxeo su lugar.

“Siento que en el boxeo hay que tener el doble de disciplina. Te ayuda mucho a la salud física, a cuidar tu salud mental. Te hace reconocer el trabajo duro, porque sin eso no hay éxito”, concluye, mientras sostiene y mira sus trofeos. Sebastián García M.