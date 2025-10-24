La delegada del Programa Estatal de Bienestar en el municipio poblano de Libres, Anallely López Hernández –quien en redes sociales presumía amistad con el empresario Nazario “N”, recientemente detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico- renunció a su cargo.

Luego de semanas de que estalló el escándalo por la detención del sujeto identificado por el gobierno federal como líder de una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación con operaciones en Jalisco y Puebla, la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado confirmó su renuncia.

“En estricto apego a los valores que guían al Gobierno de Puebla, esta dependencia reafirma que su labor se sustenta en los principios de transparencia, honestidad y servicio al pueblo, por lo que receta la decisión tomada y continuará con el trabajo que se realiza día a día en las comunidades de la región”, expresó la dependencia estatal.

La Secretaría de Bienestar informa que:

🔹Anallely López Hernández se separó voluntariamente de su cargo.

🔹 Será responsabilidad de las autoridades competentes determinar lo que en derecho corresponda.

🔹 Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad en el servicio público.

En un comunicado de prensa, expreso que la servidora pública presentó su renuncia “voluntaria al cargo por decisión personal”.

La detención del empresario Nazario “N” anunciada por el gobierno federal, desató un escándalo político en Puebla, pues diversos personajes presumían su amistad y aparecían juntos en fotografías.

A la funcionaria estatal, Anallely López Hernández, le revivieron imágenes al lado del detenido, así como presumiendo vehículos de alta gama y viajes a diversas partes de México y del mundo.

También se exhibió al presidente municipal de Oriental, el morenista Fidel Flores Concha, quien en un evento público con motivo de su Primer Informe de Labores, reconoció su amistad con Nazario N, el cual luego fue detenido.

