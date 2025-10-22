La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que Anallely López Hernández, delegada regional de Bienestar en el municipio de Libres, en Puebla, haya sido detenida con armas de uso exclusivo del Ejército.

“No, no es cierto eso, no es cierto. No, no es cierto, no, es falso”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 22 de octubre en Palacio Nacional.

Comentó que como parte de los censos que realizan los servidores de la nación tras las lluvias e inundaciones, algunos se quedaron varados en Hidalgo.

“Llovió muy fuerte justo en la zona y se quedaron en una localidad, la gente los recibió, los resguardó en sus casas, pero ya están una de las localidades más grandes”, dijo.

