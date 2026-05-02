Reynosa, Tamaulipas.- Con la fortaleza que el amor de Dios les brinda, la familia de Camila Lozano, la jovencita que perdió la vida al ser alcanzada por una bala perdida durante un ataque armado en el bulevar Hidalgo, en Reynosa, Tamaulipas, agradecieron las muestras de afecto durante la misa de cuerpo presente que se celebró en la Concatedral de esta ciudad.

La parroquia lució abarrotada de personas que vistieron ropa blanca y portaron globos del mismo color mientras el ataúd entraba al inmueble.

"Dios nos dio hijos preciosos y sólo él sabe el momento, la hora y el lugar en que los va a llamar. Nos desconsuela toda la violencia en el país, pero agradecemos todas las muestras de cariño", dijo la madre de Camila quien estuvo acompañada por su esposo y sus hijos.

Familiares, autoridades eclesiásticas y amigos de la jovencita le dieron el último adiós. Foto: Especial

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Familiares, autoridades eclesiásticas y amigos de la jovencita dieron el último adiós a la niña, en una sensible ceremonia donde se pidió paz para Reynosa y sus habitantes.

Durante la celebración, la Iglesia católica hizo un llamado urgente a frenar la violencia y exigió justicia por la muerte de la menor, quien era colaboradora de la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

El homicidio de la menor ocurrió cuando hombres armados atacaron a un trabajador petrolero en una de las principales vialidades de Reynosa, hecho que ha generado una ola de indignación social y renovados llamados a reforzar la seguridad.

"Nos desconsuela toda la violencia en el país, pero agradecemos todas las muestras de cariño", dijo la madre de Camila. Foto: Especial

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El obispo Eugenio Lira Rugarcía pidió previamente a párrocos de las iglesias para que hicieran sonar las campanas durante un minuto, como un clamor colectivo por la justicia y la paz en la región.

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