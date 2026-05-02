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Reynosa, Tamaulipas.- Con la fortaleza que el amor de Dios les brinda, la familia de , la jovencita que perdió la vida al ser alcanzada por una bala perdida durante un ataque armado en el bulevar Hidalgo, en Reynosa, , agradecieron las muestras de afecto durante la misa de cuerpo presente que se celebró en la de esta ciudad.

La parroquia lució abarrotada de personas que vistieron ropa blanca y portaron globos del mismo color mientras el ataúd entraba al inmueble.

"Dios nos dio hijos preciosos y sólo él sabe el momento, la hora y el lugar en que los va a llamar. Nos desconsuela toda la violencia en el país, pero agradecemos todas las muestras de cariño", dijo la madre de Camila quien estuvo acompañada por su esposo y sus hijos.

Familiares, autoridades eclesiásticas y amigos de la jovencita le dieron el último adiós. Foto: Especial
Familiares, autoridades eclesiásticas y amigos de la jovencita le dieron el último adiós. Foto: Especial

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Familiares, autoridades eclesiásticas y amigos de la jovencita dieron el último adiós a la niña, en una sensible ceremonia donde se pidió paz para Reynosa y sus habitantes.

Durante la celebración, la Iglesia católica hizo un llamado urgente a frenar la violencia y exigió justicia por la muerte de la menor, quien era colaboradora de la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

El homicidio de la menor ocurrió cuando hombres armados atacaron a un trabajador petrolero en una de las principales vialidades de Reynosa, hecho que ha generado una ola de indignación social y renovados llamados a reforzar la seguridad.

"Nos desconsuela toda la violencia en el país, pero agradecemos todas las muestras de cariño", dijo la madre de Camila. Foto: Especial
"Nos desconsuela toda la violencia en el país, pero agradecemos todas las muestras de cariño", dijo la madre de Camila. Foto: Especial

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El obispo Eugenio Lira Rugarcía pidió previamente a párrocos de las iglesias para que hicieran sonar las campanas durante un minuto, como un clamor colectivo por la justicia y la paz en la región.

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vr/cr

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