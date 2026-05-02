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Matamoros, Tamaulipas.- Un hombre resultó lesionado luego de que el fuerte oleaje en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, derribara el restaurante "Mariscos Costa Azul".
Protección Civil de Matamoros, informó que afortunadamente el lesionado, dueño del negocio, sólo presentó un golpe en la cabeza por lo que fue trasladado a un hospital local donde lo reportan fuera de peligro.
El cambio climático, al ingresar el frente frio 48, provocó oleadas en la playa, por lo que el agua, alcanzó algunas zonas cercanas.
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Se informó que los postes que sostenían el inmueble colapsaron al ser agotados por el mar, lo que provocó que el negocio se viniera abajo.
Testigos dieron a conocer, que personal del restaurante retiró la mayor parte del mobiliario del negocio y que afortunadamente, en ese momento no contaban con clientes.
Algunos empleados de negocios cercanos, apoyaron en las labores cuando observaron que la estructura estaba por derrumbarse.
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Protección Civil atendió a algunas personas que presentaron crisis nerviosas y comenzaron a evacuar los comercios que se encuentran en la zona a fin de evitar un riesgo mayor.
Por medio de redes sociales se dieron a conocer vídeos del momento donde la estructura de la marisquería comienza a ceder ante el golpe de las olas.
Finalmente, nada pudieron hacer para evitar el colapso por lo que las autoridades realizarán los estudios pertinentes para permitir el ingreso y rescatar el mobiliario que quedó dentro sin que se ponga en peligro a empleados y dueños.
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