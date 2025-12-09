LA PAZ, BCS.— El Congreso de Baja California Sur recibió este martes una iniciativa de reforma constitucional que propone establecer la alternancia obligatoria de género en las postulaciones a gubernatura, alcaldías y diputaciones, así como eliminar la figura de candidaturas comunes.

El diputado Venustiano Pérez Sánchez, presentó la iniciativa que incluso generó manifestaciones de ciudadanos en el pleno y que -según dijo- busca fortalecer con esta reforma la representación política y evitar prácticas discrecionales en materia de paridad.

Detalló en el proyecto que se incorpora un esquema de paridad alternada: los partidos políticos y coaliciones deberán postular en cada elección a un género distinto al de quien ganó la elección previa -para la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos- sin que el Instituto Estatal Electoral pueda aplicar criterios adicionales.

Lee también En lo que va del año, 53 policías de Sinaloa han sido asesinados: SSP; anuncian aumento en la cobertura de seguros de vida

“Esta medida busca evitar vacíos legales que permiten a los partidos concentrar las candidaturas femeninas en los municipios del norte, utilizándolos como laboratorios electorales y afectando la representación tanto de mujeres como de la ciudadanía en regiones como Mulegé, Loreto y Comondú”, expuso.

Insistió en que el esquema actual permite a los partidos políticos “maniobras” que distorsionan la representación política.

Durante la presentación, hubo manifestaciones de rechazo de algunos ciudadanos que con pancartas exigieron consulta y socialización de la ley y acusaron que se buscaba bloquear a candidatos para el próximo proceso electoral.

Lee también Vuelca y se incendia tráiler en el Istmo de Oaxaca; rescatan al conductor

El legislador explicó que el Instituto Nacional Electoral ya exhortó a los estados a legislar en materia de paridad y en 2027 –dijo– de las 17 gubernaturas que van a estar en juego, los partidos estarán obligados a postular el 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.

“Pero la Constitución nos dice que debemos legislar en la materia para que, subsecuentemente, siga la paridad”, insistió.

La iniciativa también contempla derogar la fracción relativa a las candidaturas comunes del sistema electoral estatal, al argumentar que ya esta figura está derogada a nivel federal y permite prácticas discrecionales.

“Se presta para componendas y negociaciones para darle vida eterna a los partidos. Somos uno de los dos estados que conservamos esta figura. El sistema hoy es muy claro para que cada partido saque sus votos para lograr sus registros, y aquí en Baja California Sur vemos que muchos partidos conservan su vigencia por aliarse con partidos grandes. Hay muchos que viven de esas estructuras de partidos, que no buscan el voto, que buscan solo un partido para negociar. Hoy más de 50 millones de pesos se otorgan a partidos”, explicó.

Lee también Fiscalía confirma identidad de cabeza hallada en hielera en Culiacán; buscan el resto del cuerpo

Añadió que este esquema de candidaturas comunes y la eliminación ha generado controversia y rechazo por los recursos que hay en juego, y pidió a la población leer y comprender la iniciativa.

Precisó que se agregó un transitorio para que de aprobarse esta reforma de alternancia de género no aplique en el próximo proceso electoral 2026-2027, sino hasta 2033.

Así, los partidos políticos decidirían libremente –dijo– el género de su candidatura, bajo las reglas actuales. La alternancia en la gubernatura sería obligada en la elección de 2033, reiteró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr