Tlaxiaco. – Con pancartas y altavoz, un grupo de familias marchó en la ciudad de Tlaxiaco, para exigir justicia por el maltrato animal; “presidente usa la razón, los animales también son tu misión”, demandaron, ante la falta de atención de las autoridades.

Este fin de semana, un grupo de pobladores de la ciudad de Tlaxiaco marchó de manera pacífica, para exigir el alto a la violencia contra los animales. ¡Justicia!, ¡Ni uno más, ni un perrito más!, entonaron los manifestantes frente la sede de la Fiscalía General del Estado y en las instalaciones del palacio municipal.

“Todos merecen respeto, ojalá y la ciudadanía haga conciencia que no deben de maltratar a los animales y que si andan en la calle es por la irresponsabilidad de nosotros. Las autoridades tienen la responsabilidad de vigilar la protección de los animalitos”, señaló una de las manifestantes.

Señalaron que, pese a las leyes, las autoridades no han actuado contra los responsables que han maltratado e incluso asesinado a animales en esta ciudad.

En enero del 2024, el Congreso de Oaxaca aprobó su primera Ley de Protección y Bienestar Animal, el cual establece que por maltrato a un animal se puede aplicar una pena con cárcel de tres meses a dos años y una multa que va de 100 a mil pesos.

La ley tiene como objetivo “garantizar los derechos de los animales, fortalecer las políticas de bienestar animal y proporcionar herramientas legales para sancionar el maltrato y promover una cultura de cuidado responsable”.

En los últimos meses, el maltrato animal ha ido en aumento, de acuerdo a las denuncias en las redes sociales. Foto: Especial.

Casos de maltrato en Tlaxiaco

En los últimos meses, el maltrato animal ha ido en aumento, de acuerdo a las denuncias en las redes sociales, tanto en la ciudad de Tlaxiaco, Santiago Juxtlahuaca, Huajuapan de León, Putla de Guerrero y en otros municipios de Oaxaca.

Por ejemplo, el pasado 15 de octubre, por medio de redes sociales, denunciaron el asesinato con disparos de arma de fuego de “manchitas” una perrita en situación de calle llamada. De acuerdo al video que circula, un hombre que viajaba en motocicleta disparó con un arma de fuego en al menos dos ocasiones a dos canes en situación de calle, hecho que ocurrió en la prolongación 5 de mayo.

A finales de septiembre, un grupo de estudiantes de secundaria en Tlaxiaco, de manera violenta introdujeron bebida embriagante a otro perro, mientras reían y grababan un video. Otro caso, fue el abuso sexual cometido a una perrita en situación de calle, el cual ocurrió en la zona céntrica de la ciudad.

Estos tres casos, solo han ocurrido en Tlaxiaco, en los otros municipios también se han denunciado maltrato principalmente a cannes.

